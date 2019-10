--El general Juan Domingo Perón decía que los dirigentes sindicales eran ‘sabios y prudentes’. Nosotros hemos sido muy prudentes, tal vez no tan sabios. Pero en esta oportunidad, creo que también hemos sido muy sabios, porque no nos vamos a olvidar de lo que nos plantea el gobierno. Me parece que allí tenemos un enorme desafío. La derrota en las PASO del gobierno era esperable porque es muy difícil que a un gobierno le pueda ir bien con el trazado económico que diseñó el actual Ejecutivo nacional.