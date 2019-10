“Hemos tenido la desestructuración de las bandas más importantes que operaban en este barrio. Cuando llegamos, Marco Estrada estaba libre viviendo en un country de Ezeiza. Sin embargo, manejaba las operaciones desde ese barrio. Nosotros fuimos, hicimos tareas de inteligencia y volvió a estar donde debía estar: preso. Hoy está preso, juzgado por asociación ilícita, homicidios y varios hechos más, que esperemos que tengan la condena que tengan que tener”, explicó Bullrich. Y aseveró: “Podemos decir que no hay un milímetro de la 1-11-14 que no está el Estado y no el estado narcocriminal, que dominaba este territorio".