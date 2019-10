Otro de los invitados evaluó que “lo importante en los debates es el lenguaje no verbal y, como argumenta (el experto iraní) Albert Mehrabian , en una escena de comunicación el peso de de las palabras es de 7%, el 38% corresponde a la voz y el ritmo con el que se transmite auditivamente esas palabras y el 55% recae en lo que no puede controlarse y llega igual”. “Y Fernández no pudo evitar que desprecia tanto a Macri que fue dominado por ese sentimiento y se olvidó que tenía que ganar el centro y exponerse moderado”, concluyó.