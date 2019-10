“Me subí al móvil y no me bajé más: encontré mi lugar en el mundo. Ser parte de la patria movilera me llena de orgullo y sin duda es la base de mi carrera. La gimnasia de contar la noticia en el lugar de los hechos, la adrenalina del vivo y el trabajo todo terreno que te da la calle fue uno de los pilares de mi carrera. Mi escuela fue la calle y mi aula, el móvil de la radio”, pronuncia con convicción.