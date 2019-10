Sin embargo, y pese al encono que transmite al referirse a la ex mandataria, no cambió su posición respecto de sus fueros como legisladora, ante los reiterados pedidos de prisión preventiva que le dictó el juez federal Claudio Bonadio, uno de los magistrados de Comodoro Py con el que tiene mejor diálogo. Para el senador, la ex mandataria no tiene aún ninguna condena “firme”, el requisito que debe cumplirse para avanzar con el pedido del magistrado. Esa misma posición tuvo respecto del ex presidente Carlos Menem, condenado por la causa del contrabando de armas, cuando aún faltaba la última palabra de la Corte Suprema.