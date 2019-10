Las críticas contra el candidato del Frente de Todos no se hicieron esperar y desde el oficialismo le dispararon con munición gruesa. "Los narcotraficantes no son pobres ni desocupados, son millonarios. Después de recorrer toda la Provincia, puedo asegurar que las personas que están en situación de pobreza o que pierden su trabajo no son narcotraficantes”, dijo la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. “El problema no es perseguir al pequeño consumidor, con la pérdida de empleo hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo, obviamente es un delito, pero no pasa por ahí el fenómeno”, añadió.