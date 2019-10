“Pero algunas manos le entraron”, festejaba durante el segundo intervalo uno de los hombres que se sienta en la mesa chica con Lammens. Junto con una colaboradora se divertían con uno de los pocos cruces de la noche. “Cuando eras presidente de San Lorenzo nunca me hiciste un comentario”, le había dicho Larreta tras escuchar críticas a la gestión en educación y salud. “Varias veces me pediste que sea candidato y te expliqué que no compartía tus prioridades”, fue la respuesta.