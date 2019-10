“La gravedad de esta circunstancia merece ser advertida e impone la necesidad de actuar para que no se genere una vulneración de la garantía constitucional de non bis in idem que se encuentra en juego a partir del avance de la causa del Dr. Ercolini, lo que además de acarrear eventuales nulidades podría entorpecer esta investigación”, escribió Ramos Padilla.