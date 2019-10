“Por estos días me encuentro con gente que me pregunta: ‘¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar con Córdoba, con el país? Y los entiendo. Porque hemos tenido experiencias difíciles con gobiernos nacionales. Pero un pasado de desencuentros no significa que no se pueda cambiar”, expresó la hija del ex gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota.