No hizo falta que el embajador español aclarara demasiado cuáles son las dudas que prevalecen al menos de este lado del Atlántico. Un embajador de la Unión Europea comentó sin vueltas a Infobae: “Si vemos a Alberto con Cristina vemos una Argentina pesimista y si la sacamos a la ex presidenta vemos todo mejor”. No fueron los únicos mensajes de la diplomacia extranjera apostada hoy en la Fiesta Nacional de España.