Este mensaje también iba dirigido a Rogelio Frigerio y Emilio Monzó. Al ministro del Interior lo había criticado abiertamente días atrás en el cierre de un acto: “Fíjense lo que hace el Gobierno nacional, yo no entendía por qué, porque Frigerio esconde muchas cosas, total a mí no me importa Frigerio. Además nos entregó en toda la Nación, así que no me importa. Porque hizo de los candidatos del PJ candidatos del Gobierno”.