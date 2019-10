Esos números dicen al menos dos cosas. La primera indicaría que la pobreza –medida siempre por ingresos- decrece a ritmos más lentos que los registros de mejora económica una vez superados los picos de crisis. Al revés, la cifra de pobreza tiende a dispararse rápidamente en etapas críticas. En segundo lugar, aparece como un dato duro y muy alto el núcleo de la pobreza estructural, calculada actualmente por expertos en no menos del 25 por ciento. La proyección estadística a partir del año 2000 lo confirma. No ha bajado nunca de esos niveles. Es más, hace casi veinticinco años que no desciende del escalón del 20 por ciento. Esto último asoma incontrastable, más allá de que puedan ser discutidos los ritmos de las bajas y los picos ominosos.