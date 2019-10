En ese sentido, manifestó que “si bien Alberto no se autopercibe como un humanista revolucionario, no es lo mismo que Macri”. En diálogo con LNE, Grabois declaró: “Para mi hay una diferencia muy grande entre el proyecto que expresa Macri y el que expresa Alberto" , y admitió que “aunque ninguno de los dos a mi me complete, me apasione, se que no son lo mismo y estoy dispuesto a pelear por un proyecto contra el otro”. "Él dijo ‘yo les pido que si me equivoco me lo digan, me puteen y me critiquen’, quedate tranquilo que lo vamos a hacer”, enfatizó.