Consultado acerca de la organización de las marchas del “Sí, se puede”, también fue lapidario con su respuesta. “Quieren hacerle creer a la gente que puede revertir algo que la gente ya decidió. Intentan o pretenden hacer creer que pueden revertirlo y esto lo hace más absurdo. No se puede tomar por tonto al pueblo. Con todo el daño que le ha hecho este señor a la sociedad y a todo el país en su conjunto, ésto ya no se revierte”, dijo y puso como ejemplos la pobreza extrema y el sufrimiento a los jubilados que no llegan a fin de mes.