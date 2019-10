En el auto Fernández no iba solo. A su lado viajó Florencio Randazzo, ex ministro del Interior y Transporte y ex candidato a senador nacional que enfrentó a Cristina Fernández con Alberto Fernández como jefe de campaña. Después de un tiempo sin verse ni hablar, días atrás almorzaron en Puerto Madero. Y ayer decidieron salir a recorrer la cuarta sección electoral donde Fernández aún no había estado. Es más, en los lugares donde estarán apuraron la organización de sus recorridas.