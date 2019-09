“¿Su nombre es José Francisco?”, le preguntó a López el juez Jorge Gorini, presidente del Tribunal Oral Federal 2, cuando el ex secretario de Obra Públicas durante el kircherismo pasó al estrado para ser indagado en el juicio que se sustancia contra él, la ex presidenta Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el empresario Lázaro Baez, entre otros. López escuchó la pregunta y confirmó su nombre. Pero le aclaró al tribunal que no iba a declarar y que se remitía a lo expuesto años atrás ante el juez Julián Ercolini, cuando ya había sido detenido pero todavía no pensaba en convertirse en “arrepentido”.