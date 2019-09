La ministra de Seguridad analizó el escenario electoral y se mostró optimista de cara a octubre: “La elección formalmente no sucedió, fue una Primaria que parece una elección pero no lo es”, expresó relativizando el triunfo del Frente de Todos. En diálogo con LNE, agregó que no se va “ni loca del país” en el que caso de que retorne al poder el Kirchnerismo. “Cuando uno compite políticamente tiene que ser buen ganador y buen perdedor. Siendo gobierno u oposición voy a estar acá”, enfatizó.