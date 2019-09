“También hay una suerte de violencia cuando no se atiende a un diálogo y se producen decisiones unilaterales que vulneran realidades totalmente normativas como es una carrera”, señaló Rodríguez, que está al frente del gremio desde el año 1992. “No admito la ruptura de la puerta como hecho pero no lo tomemos aisladamente. Así como podemos condenar la ruptura de una puerta, condenemos también la actitud de no diálogo del presidente y las decisiones unilaterales que toma”.