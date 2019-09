El candidato a Presidente por Consenso Federal, Roberto Lavagna, comentó que habló con Mauricio Macri sobre la ley de reperfilamiento de la deuda y reveló que el mandatario no estaba al tanto del estado en el que se encontraba el proyecto. "Su queja era: 'no me ayudan a que avance', pero el proyecto no estaba ni siquiera circulando", declaró el ex ministro de Economía.