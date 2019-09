No es un acusado más. Por razones de seguridad dada su condición de arrepentido, se sienta aislado del resto de los acusados, quienes no saludaron al ex funcionario en las audiencias a las que fue. López tampoco se acercó a ellos. Ni lo hizo en los cuartos intermedios, que es cuando abogados e imputados se levantan de sus asientos y charlan entre ellos. Su rol como arrepentido generó mucho enojo.