En tanto, el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni, en diálogo con radio La Red, afirmó: "Mañana no habrá acampe, está votado pero está en suspenso porque estamos esperando una respuesta del Gobierno, nuestra intención es no escalar en el problema". "Todavía no se ha definido cómo se va asistir a los comedores escolares; queremos dar una respuesta en un período difícil como la transición entre un gobierno y otro".