Otro de los problemas que visualizaron los empresarios durante la negociación fue el tema fiscal ya que hubo muchos casos en Vaca Muerta donde los operarios decidieron no hacer horas extras para que no le descuenten el Impuesto a las Ganancias. Pero esta situación no solo abarca a los petroleros sino también a los demás gremios que brindan servicios en Vaca Muerta, como los camioneros.