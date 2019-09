Ante un mismo hecho, el obispo hace una importante diferencia entre uno y otro. "Martínez se excusó temprano de manera muy correcta. Expuso su incomodidad porque también iban a estar presentes algunos empresarios. Del intendente Arroyo, en cambio, no supimos qué pasó, y no mandó a nadie en su representación. Estoy sorprendido por esta actitud. La Mesa de Diálogo, lejos de complicar la acción política, ha tratado de acompañarla y concentrarnos en las cuestiones más estructurales, con lo cual muchas veces hemos frenado reclamos de los distintos sectores de carácter político, en pos de ir justamente por los valores más importantes. Entonces, en algún punto el municipio no ha valorado positivamente el trabajo de la iglesia". Mestre reconoció ante Infobae que la firma del acta que él mismo impulsó es muy importante porque "el compromiso que ellos asumieron, va a permitir a quien nos gobierne en el municipio de General Pueyrredón, Mar del Plata y Batán, plantear a futuro esto como la problemática de periferia más seria que tenemos en Mar del Plata, porque no es solo el predio, sino todo el entorno, como problema socio ambiental privilegiando a los más pobres, a los más necesitados, a los más desplazados, a los más vulnerables de nuestra sociedad".