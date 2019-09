En la audiencia no estarán ni la ex presidenta y candidata a vicepresidenta Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el empresario Lázaro Báez, entre otros, ya que fueron autorizados a ausentarse en las indagatorias que no sean las suyas. Los acusados son 13 y se juzgan las presuntas irregularidades en las obras públicas que las empresas de Báez –principalmente Austral Construcciones– recibieron durante los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.