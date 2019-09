Cristina Kirchner centraliza hoy su comunicación a través de las redes sociales, con un equipo que sólo sigue las órdenes de ella. Nada de lo que se publica en redes deja de pasar por su filtro. La ex presidenta se hizo fan del nuevo modo de comunicación. Tiene su vocero, Hernán Reibel, integrante de La Cámpora desde 2009, amigo de Máximo y quien hoy también tiene cierto acceso a la intimidad de la ex jefa de Estado. Están sus custodios y secretarios. Pero no hay nadie más.