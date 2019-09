El 28 de junio, tras el cierre de listas, Taboada se refirió al hecho en El Patagónico: "No reaccionamos cuando ponen a dedo alguien que no es de Chubut. Un triste papel. Nos vamos a hacer responsables de lo que haga falta, pero esto no fue sólo responsabilidad de Camioneros, en Rawson hubo provocadores, que estamos investigando quienes fueron".