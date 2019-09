Se invitó a artistas y representantes de organismos de Derechos Humanos y muchas más figuras del Frente de Todos, seguramente intendentes bonaerenses, diputados nacionales, senadores y legisladores, cada cual con su pulserita que habilite el ingreso. Y Oscar Parrilli, autor del "formato" que se repite en cada presentación. No estaría en cambio el candidato a diputado nacional que ocupa el primer lugar en la lista. Sergio Massa tiene compromisos previos para realizar campaña en el interior. Se había reservado el sábado pasado en su agenda y no pudo acomodarse, dijo a Infobae, para adaptarse a la nueva agenda de CFK. De todos modos intentaba reagendar sus actividades por lo que no descartó definitivamente su presencia el sábado en La Matanza. De todos modos la estrategia, repiten, es siempre la misma: multiplicar y no estar todos en el mismo lugar.