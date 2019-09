"No podemos esperar el proceso político-electoral que se desarrolla. Estamos en la calle por las necesidades elementales e impostergables de los trabajadores, no porque tenemos ganas de molestar el tránsito", aclararon este mediodía en el centro porteño. Allí apuntaron que también se aprobó realizar un acampe de 72 horas, aunque aún no se definió la fecha.