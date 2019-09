En diálogo con Infobae, el constitucionalista Antonio María Hernández, autor de la cuarta garantía (después del amparo, el hábeas corpus y hábeas data), que figura en el artículo 43º de la Constitución Nacional que estipula que "no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística", recordó la frase del juez Hugo Black, de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que ante el juicio que sufrió el New York Times por divulgar los llamados "papeles del pentágono" durante la guerra a Vietnam, dijo que "la prensa está para servir a los gobernados, no a los gobiernos, se la protege para que pueda desnudar los secretos del gobierno e informar al pueblo".