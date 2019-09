El coordinador de Fernández reconoció también que "ha tenido diálogo con Carlos Melconian" y que le han "presentado planes macroeconómicos". "Presentan propuestas que le acercamos a Alberto para que tenga los elementos que consideramos importantes", aclaró. "No me imagino a Melconian como ministro de Economía", respondió sobre el ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri y enfatizó que Fernández "tendrá una injerencia muy grande" en esa cartera. "Es prematuro imaginar quién puede ocupar ese rol", concluyó sobre la conformación del mencionado Ministerio.