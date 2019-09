Es la primera vez que el senador de Río Negro se suma a la inauguración de una obra realizada por el gobierno nacional. En sus últimas apariciones públicas había aclarado que no era parte de la gestión y que su rol es puramente electoral. "Yo me hago cargo porque no fui parte del gobierno. Soy candidato a vicepresidente en el marco de una construcción electoral", indicó hace una semana en una entrevista con Canal 26.