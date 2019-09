En esa línea, los panelistas criticaron el incremento en el gasto público y los controles de cambios impuestos con el objetivo de mitigar la fuga de capitales luego de las elecciones. "Hay evidencia concreta de que eso no funciona. Está pasando en Venezuela, donde no sólo la economía está destruida, pero también la esperanza de la gente. No hay esperanza de salvar al país, y parece que Argentina podría ser el próximo en la fila. Sería una lástima porque la gente de ahí es genial", dijo Kaltbaum.