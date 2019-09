De todos modos la parada no es fácil para Fernández que en las PASO no pudo quebrar el apoyo a Mauricio Macri como sí lo hizo en otros distritos. De hecho Córdoba, junto a la Ciudad de Buenos Aires, fueron los únicos distritos donde perdió, en este caso por 48 puntos contra 30. Es una provincia con identidad propia, apuntalada por un Schiaretti que no solo se mantiene prescindente, también es un referente político con peso propio, un peso que quiere sostener. Y Córdoba es una provincia a la que descuidó (y hasta podría decirse que "maltrató") el kirchnerismo. Es una de las razones por las que Cristina Fernández no hace campaña en la provincia.