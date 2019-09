El líder de la Multisectorial 21 F y Secretario General Camioneros, Hugo Moyano, contó que se formó en la iglesia evangélica y que fue bautizado en un templo de Pompeya. "Todos creemos en el mismo Dios -dijo el ex titular de la CGT-. Por eso el Papa Francisco ha unido a todos los creyentes". También llamó a "apoyar al Papa", que "está haciendo una tarea importantísima con firmeza y autoridad". También contó una anécdota de cuando el Papa, siendo cardenal, asistió a una jornada de Pastoral Social en Mar del Plata. "Yo estaba hablando y en el fondo estaban Bergoglio y otros tomando mate, entonces en mi discurso dije que había algunos en el fondo tomando mate que no compartían. Al terminar se acercó y me dijo 'Moyano como me va decir que no lo comparto', y ahí me ofreció un mate. Desde entonces nos conocemos y ojalá algún día volvamos a tomar mate juntos".