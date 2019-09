Sin embargo, así como los empresarios registran el sentido del planteo, Alberto Fernández tal vez haya anotado algunos datos que no son menores. Por ejemplo, en la coyuntura, la reacción adversa a la idea mínima de un bono salarial para los privados. Pero sobre todo, las demandas empresariales más de fondo –y no sólo de los industriales- para algún plan de recuperación económica: reforma laboral y menor presión tributaria, en los primeros renglones. Ya no son sólo planteos generales, asoman como señales para una posible gestión de Fernández.