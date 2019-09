Habían sido presentadas en 2017 por dos de los hombres que le cuidan las espaldas a Cristina Kirchner: Carlos Alberto Beraldi, abogado de la ex presidenta y del contador de la ex familia presidencial, Víctor Manzanares, y por Oscar Parrilli, ex secretario general de la Presidencia durante el kirchnerismo. Ambos habían pedido el enjuiciamiento y destitución del magistrado por mal desempeño.