"Como es de público conocimiento, y en plena efervescencia electoral, se me acusó de haber substraído mercadería de un conocido supermercado", comenzó Scialabba. Luego explicó que "por entonces, y debido fundamentalmente al contexto -y no a los hechos- decidí junto con mi núcleo más cercano, no hacer declaraciones públicas pese a que la información que circulaba no era veraz; algo fácilmente comprobable si se mira el expediente judicial", agregó.