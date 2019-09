"Me parece que la agresión que sufrí no es grave desde el punto patrimonial. Me parece grave desde lo que significa. Una amenaza de gente que se ha caracterizado históricamente por su intolerancia. Inicialmente pensé que había sido en el garage de la Cámara porque vivo en un edificio con un dispostivio de seguridad importante y no me di cuenta de que el auto estaba vandalizado", indicó Iglesias a Infobae.