Se ha dicho: CFK no dio precisiones, razón por la cual Alberto Fernández, y no sólo él, prefieren verlo como un llamado a un mayor compromiso de los sectores económicos, y también sindicales, para una posible nueva etapa de gestión. Sería, desde esa mirada, un modo de restarle carga de incertidumbre. ¿La ex presidente quiso aludir a cuestiones tributarias, salariales, de mercados, de formación de precios? ¿Y cuál sería, en ese caso, el papel de un gobierno, con pocas chances de inversión estatal? Esto último correría como un interrogante para quienes prefieren ver el implícito de un "nuevo trato" y no de un "nuevo orden".