Luego, Cristina señaló una coincidencia que le hizo recordar su infancia: "Estamos en este estadio que se llama Finito Gehrmann y recién me fui a ver con su esposa al hotel, y yo recuerdo que Finito, además de ser estrella de la Selección Nacional de Básquet, era estrella de Gimnasia y Esgrima La Plata. Me acuerdo cuando iba a verlo, que mi mamá me llevaba a la sede de la Calle 4 entre 51 y 53 en La Plata. Está tan alto como siempre, impresionante. Hoy ha sido un día de recuerdos y de emociones y de reencuentros también, la verdad que estoy muy contenta", comentó.