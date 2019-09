En ese sentido, Bullrich vinculó la crisis económica y social al resultado de las elecciones del 11 de agosto: "Hubo unas PASO, sabemos el resultado y los problemas que hemos tenido, ahora no traslademos ni a la calle, ni al dólar, ni a la economía, ninguno de los problemas que tenemos que debatir en la campaña electoral. Dejemos esos escenarios tranquilos", remarcó. "No soy un halcón, pero no soy estúpida, no me van a provocar", agregó.