La cita con los legisladores incluyó naturalmente a Marcos Peña, motivo de reparos nada nuevos pero silenciosos, a Rogelio Frigerio y a otros ministros, entre ellos Carolina Stanley. No expuso sobre el reclamo de movimientos sociales, que demandan el dictado de la emergencia alimentaria, aunque el tema no pasa inadvertido para algunos de los asistentes porque además podría repercutir en el Congreso. Anoche, en medios oficiales se insistía con que no están cerrados los canales de contacto con esas organizaciones y se repetía que ya se vienen tomando medidas para aumentar los fondos, sin necesidad de nuevas leyes.