Bullrich siguió en su tono moderado. Tomó la crítica y aseguró: "Estamos cambiando el lenguaje". No hubo sin embargo exceso de optimismo y preparó el terreno para un escenario de derrota. "Tenemos mucho trabajo por delante, creo que se puede dar vuelta, pero, si así no fuera, el 28 de octubre en la Argentina lo único que habrá será la definición de que el 10 de diciembre va a gobernar otro presidente que no es Macri. Ese presidente necesita una oposición responsable y los valores con los que llegamos no terminan". Quienes escucharon la mitad de la frase apuraron la pregunta al comensal de al lado no dando crédito a la posibilidad de la admisión de un triunfo de Alberto Fernández. No fue lo que dijo, pero sí lo que pareció.