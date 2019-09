En cuanto al desembolso del FMI previsto para el 15 de setiembre, el funcionario dijo que no fue un tema tratado en Gabinete y que se trata de una decisión de las autoridades del Fondo, pero se trata de "un contrato de dos partes y la Argentina cumplio con todos los requerimiento y compromisos fiscales y monetarios, tanto cuantitavos como cualitativos". Agregó que "todavía no fue la reunión para evaluar esa información y no hay fecha perentoria al respecto".