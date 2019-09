Amado Boudou y Alberto Fernández se vieron una sola vez en persona. Fue en mayo de 2008, en la Casa Rosada, antes de asumir al frente de la ANSES. Boudou llegó a esa reunión junto a Sergio Massa, su padrino político y uno de los "mimados" de Cristina Kirchner, en ese entonces. El ex vice reemplazaba a Claudio Moroni, un amigo personal del candidato a presidente que podría tener un lugar de privilegio en un futuro gabinete. Nunca más se encontraron ni hablaron. "La relación no es buena ni mala, directamente no tienen relación", explica un allegado. Pero el ex vicepresidente está exultante con el resultado de las PASO y se ilusiona sobre su futuro.