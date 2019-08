— Pero en algún momento a usted le defender las relaciones con Venezuela.

— No, no, yo dije que nosotros no somos Venezuela. Que Venezuela tiene su proceso, su construcción. La revolución bolivariana es una, ahí estuvo Hugo Chávez. Ahí había el 80% de la gente bajo la línea de la pobreza. No, nosotros somos Argentina. Nosotros tenemos… Ahora, compartimos con Venezuela la construcción, cuando dijimos no al ALCA, no al libre mercado, no al acuerdo con el Fondo, bueno, hubo un momento de la historia política de América Latina que pensábamos en la integración energética, alimentaria, tecnológica. Bueno, pero no nos echen la culpa a nosotros que nosotros queremos ir a Venezuela o que nosotros queremos ser Venezuela. Nosotros no somos Venezuela. En todo caso lo que digo es que hoy Argentina está en el riesgo país igual que Venezuela, si la pasamos a Venezuela en el riesgo país. Entonces digo, ¿a mí me estás diciendo? A mí me acusas que yo quiero ser Venezuela y sos vos el que me está llevando con estas políticas a ser Venezuela.