"La política va a tener que resolver lo que la política genera". La frase, en boca de un experimentado legislador oficialista, refiere al paquete anunciado ayer para tratar de contener el dólar y a la parte que le toca al Congreso. Pero no sólo eso. El legislador tiene una posición crítica frente a la propia gestión y trata de hacer equilibrio entre su malestar con Alberto Fernández y la necesidad de no dinamitar más el tablero político. Una manera de asumir que la incertidumbre no es un tema individual y ajeno, y también de asimilar que los mercados le están marcando la cancha al Gobierno y al posible sucesor.