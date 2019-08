Por otra parte, Laura Alonso fue una de las funcionarias nombradas tanto por la ex diputada como por la candidata a legisladora porteña por el Frente de Todos, Ofelia Fernández. Según Stolbizer, en la Oficina Anticorrupción "pusieron a una persona que no es abogada, cuando la ley que crea la oficina anticorrupción dispone obligatoriamente que el titular debe ser abogado, por lo cual Macri modificó por decreto una ley para poner a una persona que no solamente no era abogada sino que era su amiga, y que iba a rebotar todas las causas que aparecieran contra su gobierno".