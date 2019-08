En realidad, Werner y Cardarelli quieren saber in situ qué hará Lacunza con la herencia de Nicolás Dujovne y luego decidir cuándo se pone en marcha la agenda formal que debería concluir en el esperado desembolso de USD 5.400 millones. Si no hay revisión, no hay desembolso. Así funciona el FMI.