El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, cuestionó el jueves los reclamos de los gobernadores sobre el costo fiscal de las medidas económicas tomadas por el Gobierno después de las PASO: la quita del IVA de los alimentos en la canasta básica y la suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, entre ellas. En una entrevista en El noticiero de A24, con Eduardo Feinmann, concedió: "Es verdad que no los consultamos a los gobernadores, en eso tienen razón. Pero era una situación particular de emergencia que requería medidas que se tomaran en ese sentido".